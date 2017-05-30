Раненому в Мексике россиянину предъявлено обвинение в предумышленном убийстве

Россиянин Алексей Макеев, раненый толпой в мексиканском городе Канкуна, выписан из больницы и доставлен в прокуратуру, передает РИА Новости со ссылкой на консула России в Мехико Дмитрия Болбота. «Его отвезли в прокуратуру, где зачитали его права и обвинение в предумышленном убийстве, в течение 48 часов судья должен будет решить, в какую тюрьму его направить, дожидаться решения он будет в центре предварительного заключения», — сказал Болбот.

По информации издания El Universal, Макееву может грозить до 20 лет лишения свободы. Помимо дела о преднамеренном убийстве, прокуратура расследует бездействие местных властей.

Проживающий в Мексике россиянин снискал дурную славу из-за безосновательных оскорблений местных жителей, в том числе нацистскими высказываниями. Подобные видео он выкладывал в соцсети. 19 мая возле его дома собралась толпа мексиканцев, требовавших, чтобы Макеев уехал. После того как россиянин ранил местного жителя, позже скончавшегося, на Макеева набросилась толпа и нанесла ему ранения.

По словам консула, Макеев отказывается от помощи посольства. Болбот полагает, что россиянин может быть психически не здоров.