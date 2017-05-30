В Саратовской области при жесткой посадке Ан-26 погиб один военный

Один военнослужащий погиб при жесткой посадке и возгорании самолета Ан-26 в Балашове Саратовской области, сообщили в департаменте информации Минобороны России. В ведомстве добавили, что всего на борту находилось шесть членов экипажа: пятерых военнослужащих вертолетом доставили в больницу.

Военные сообщили, что при заходе на посадку в 05.40 на аэродром «Балашов» в Саратовской области самолет Ан-26 совершил жесткую посадку и загорелся.

«По предварительной информации с места происшествия, причиной мог стать отказ одного из двигателей», – сообщили в военном ведомстве.

Самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Ан-26 принадлежал учебной базе Краснодарского высшего авиационного училища летчиков.