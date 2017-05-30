В Багдаде прогремел взрыв, есть жертвы

По меньшей мере 13 человек погибли и 24 получили ранения при взрыве заминированного автомобиля в центре Багдада, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на иракскую полицию.

По его информации, террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв.

По данным агентства, террористы использовали бомбу с дистанционным управлением. Агентство напоминает, что теракт произошел в священный для мусульман месяц Рамадан.