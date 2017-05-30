ЕСПЧ обязал Россию выплатить 38 000 евро из-за нарушений на выборах в Госдуму в 2011 году

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить 38 000 евро заявителям, пожаловавшимся на нарушения во время выборов в Госдуму в декабре 2011 г. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

Несколько жителей Петербурга, в том числе несколько депутатов от партии «Справедливая Россия» и наблюдатели на выборах, пожаловались в ЕСПЧ на то, что результаты голосования на нескольких участках были изменены, однако их обращения в избирком и прокуратуру не привели к пересчету голосов.

В иске было заявлено о нарушении статьи 3 протокола №1 (право на свободные выборы) и статьи 13 (право на эффективную правовую защиту). Два истца также утверждали, что власти пытались отговорить их от подачи заявлений в ЕСПЧ, что нарушает статью 34 (право на индивидуальное ходатайство).

Два истца позднее отозвали свои жалобы.

Напомним, что на выборах 2011 г. «Единая Россия» набрала 49,32% голосов, КПРФ - 19,19%, ЛДПР – 11,67%, «Справедливая Россия» – 13,24%. Подозрения в фальсификации итогов этих выборов привели к массовым акциям протеста.