Кремль отказался комментировать работу МЧС при урагане в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает преждевременным давать оценку работе МЧС России в связи с разгулом стихии в столичном регионе в понедельник.

«Мы не знаем, насколько предсказуемы такие природные катаклизмы, насколько возможно их прогнозировать, и так далее, и тому подобное», - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что не может квалифицированно ответить на этот вопрос. «Все-таки нужно, чтобы те, кто занимается вопросами и погодных наблюдений, и климата, гидрометеорологией, от них получить квалифицированную информацию, а потом уже подобные вопросы задавать (о действиях МЧС)», - подчеркнул Песков.