Суд отказался приостановить дело в отношении Леонида Меламеда

Черемушкинский суд Москвы отказался приостановить производство по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда, а также бывшего финансового директора организации Святослава Понурова.

«Суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства представителя потерпевшего. В удовлетворении ходатайства представителя потерпевшего отказать», – говорится в решении судьи Марии Барабановой.

Перед началом заседания представитель потерпевшей стороны – госкорпорации «Роснано» Дмитрий Кравченко просил суд отправить запрос в Конституционный суд для получения разъяснения, в связи с чем приостановить производство по делу. Кравченко напомнил, что ранее суд отказался прекратить производство по делу в связи с отсутствием ущерба (о чем им заявлялось соответствующее ходатайство), сославшись на то, что «Роснано» является государственной структурой.

Защита подсудимых и они сами согласились с позицией представителя потерпевшего о необходимости приостановить дело в связи с запросом в Конституционный суд. Меламед заявил, что полностью поддерживает представителя «Роснано».

«Мне самому достаточно странна ситуация, когда если бы одни и те же действия были произведены в акционерном обществе, то этого дела бы не было вообще», – сказал он.

Л.Меламеду предъявлено обвинение в организации растраты. По версии следствия, экс-гендиректор «Роснано» принял на работу в корпорацию подконтрольных ему Андрея Малышева и Понурова, после чего инициировал вопрос о привлечении фирмы-советника для оказания корпорации «Роснано» услуг, необходимости в которых не было.