Правительство выделило 1,2 млрд рублей на закупку вакцины против полиомиелита

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Минздраву России 1,192 млрд руб. для профилактики полиомиелита. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.

Согласно документу, выделенная сумма обеспечит закупку 1,11 млн доз инактивированной вакцины с целью профилактики полиомиелита у детей из групп риска.

«Это позволит провести трехкратную иммунизацию не менее 370 000 детей из групп риск», - говорится в документе.