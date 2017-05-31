В Кремле появится советник по работе с соцсетями

В администрации президента (АП) появится координатор информационной политики региональных властей в соцсетях, сообщает «Коммерсантъ».

Министр информационных технологий Московской области Максут Шадаев назначен советником на общественных началах первого заместителя главы АП Сергея Кириенко. Указ о назначении Шадаева, по данным газеты, руководитель АП Антон Вайно подпишет 31 мая.

В ведении советника, как пояснили «Ъ» в УОП, будет координация информационной политики региональных органов власти в социальных сетях.