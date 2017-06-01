CNN: Конгрессмены проверяют, была ли еще одна частная встреча генпрокурора с послом России

Конгрессмены, расследующие российские связи окружения Дональда Трампа, выясняют, мог ли нынешний генпрокурор США Джефф Сешнс провести еще одну частную встречу с послом России Сергеем Кисляком во время предвыборной компании. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники среди конгрессменов от обеих основных партий и сотрудников разведки, которых ознакомили с ходом расследования. В начале марта Washington Post сообщала, что Сешнс в то время, когда был сенатором, дважды встречался с Кисляком и скрыл этот факт, когда его кандидатуру утверждали на пост генпрокурора.

Участники расследования запрашивают дополнительную информацию, в том числе у Сешнса, о его графике, сообщил CNN один информированный источник. Сейчас выясняется, могла ли эта встреча произойти 27 апреля в отеле Mayflower в Вашингтоне, где тогда еще кандидат в президенты Трамп впервые представил свою будущую внешнюю политику. Перед его выступлением организаторы устроили небольшой прием для VIP-гостей, в том числе дипломатов, на нем были и Сешнс, и Кисляк.

Также CNN узнала, что ФБР пытается определить, как плотно члены штаба Трампа во время этого приема могли общаться с российским послом и могла ли в тот день в Mayflower состояться дополнительная встреча с Кисляком.