Каждый третий россиянин поддерживает физическое наказание подростков

Каждый третий россиянин (32%) уверен, что родители имеют право физически наказывать подростка 13-14 лет, свидетельствуют данные опроса, проведенного «Левада-центром».

54% опрошенных считают, что родители имеют право просматривать личную переписку подростка 13-14 лет, его личные вещи, содержимое его карманов, 41% - против. Каждый второй (47%) считает, что родители подростка 13-14 лет имеют право ограничивать его общение с приятелями, однако 46% уверены в обратном.

Большинство россиян (77%) в целом положительно относятся к тому, чтобы дети и подростки работали в свободное от учебы время, получая за это зарплату, против выступают 18% респондентов. При этом 24% считают, что родители подростка 13-14 лет имеют право забирать заработанные им деньги в общий семейный бюджет. Противоположного мнения придерживаются 57% участников опроса.

Также почти каждый второй (48%) считает, что нужно предусматривать полную уголовную ответственность с 16 лет, а не с 18 (40% против этого).

Предоставить возможность вступать в брак с 16 лет, а не с 18, как сейчас, готовы лишь 16% россиян (76% против этого).

Дать избирательные права с 16, а не с 18 лет предлагают 20% опрошенных (71% против).