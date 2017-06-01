Минобороны Филиппин сообщило о ликвидации исламистов из Чечни

Минобороны Филиппин сообщило об уничтожении 95 исламистов, близких к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), на юге Филиппин. Министр обороны страны Делфин Лорензана уточнил, что восемь человек оказались иностранцами. По его словам, иностранцы прибыли из Чечни и нескольких арабских стран.

Министр также уточнил, что в мае погибли 25 военнослужащих правительственных войск и 19 мирных жителей в ходе боев за город Марави.

Всего в районе Марави сконцентрировались около 500 боевиков, представляющих различные исламистские группировки. Лорензана сказал, что боевики планируют оккупировать город.

В конце мая президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение на острове Минданао из-за активизации экстремистов, связанных с группировкой ИГ.