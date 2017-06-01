Аэропорты «Внуково» и «Шереметьево» проверяют после анонимного звонка

Аэропорт Внуково проверяют на предмет угрозы взрыва после анонимного звонка, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО.

Однако об эвакуации пассажиров и посетителей аэропорта не сообщается.

В пресс-службе Управления на транспорте МВД России подтвердили RT телефонное сообщение, из-за которого проводятся необходимые мероприятия.

ТАССу также подтвердили наличие анонимного звонка, добавив, что также проверяется аэропорт «Шереметьево».