Аэропорты «Внуково» и «Шереметьево» проверяют после анонимного звонка
Аэропорт Внуково проверяют на предмет угрозы взрыва после анонимного звонка, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО.
Однако об эвакуации пассажиров и посетителей аэропорта не сообщается.
В пресс-службе Управления на транспорте МВД России подтвердили RT телефонное сообщение, из-за которого проводятся необходимые мероприятия.
ТАССу также подтвердили наличие анонимного звонка, добавив, что также проверяется аэропорт «Шереметьево».