В МВД назвали правомерными действия полицейских, задержавших мальчика в Москве

Заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов назвал правомерными действия полицейских, задержавших девятилетнего мальчика в центре Москвы. «Там есть моменты, но в целом требования сотрудников полиции были правомерны. И попробуйте вы в другом государстве схватить сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей за погон, повиснуть у него на руках, не дать ему осуществить задержание», — сказал Зубов.

По его словам, МВД выступает за введение в России института презумпции доверия полицейскому, чтобы действия сотрудников полиции априори считались правомерными.

Ребенок был задержан в районе Арбата вечером 26 мая. По данным МВД, он просил деньги у прохожих и водителей автомобилей. Его забрали в отделение полиции, в отношении отца и мачехи мальчика были составлены протоколы об административных правонарушениях.