В МИДе назвали «дестабилизирующим шагом» переброску в Европу бомбардировщиков В-52

Директор департамента МИДа по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов считает, что переброска из США в Европу стратегических бомбардировщиков В-52 является «дестабилизирующим шагом», который наносит ущерб международной безопасности.

«Нам, разумеется, хорошо известно о перемещении бомбардировщиков B-52 из Луизианы в Великобританию и о планах их подключения к ряду ранее объявленных военных учений, которые пройдут в конце мая - июне этого года», — сказал Ульянов.

«То, что к границам России стягиваются натовские силы, которые отрабатывают боевые задачи при поддержке стратегических бомбардировщиков из США, способных нести ядерное оружие, отнюдь не способствует деэскалации напряженности в Европе. Наращивание отдельными странами и их союзами своих военных потенциалов, тем более поблизости от рубежей нашей страны, наносит ущерб международной безопасности и дестабилизирует обстановку», — добавил он.

Ранее телеканал CNN сообщил, что ВВС США дислоцировали в Великобритании бомбардировщики B-52 и 800 военных летчиков для участия в серии учений стран НАТО, которые будут проходить вдоль российских границ, в частности на Балтике и в Арктике.