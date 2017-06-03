Пентагон не исключил конфронтации с Китаем

Министр обороны США Джефф Мэттис раскритиковал Китай за милитаризациию искусственных островов в Южно-Китайском море и не исключил конфронтацию с Пекином.

«Масштабы и эффект деятельности Китая в Южно-Китайском море по строительству искусственных островов отличаются от подобных действий других государств... Это касается милитаризации, пренебрежения международным правом, неуважения к интересам других государств», — цитирует агентство AFP Мэттиса.

Китай, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины уже несколько десятилетий спорят по поводу территориальной принадлежности островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. В мае сообщалось, что власти Китая разместили пусковые ракетные установки на спорном рифе Юншудао в Южно-Китайском море.