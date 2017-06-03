В Москве в выходные не будет работать участок Филевской линии метро

3 и 4 июня будет прекращено движение поездов на участке Филевской линии московского метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская» в связи с проведением плановых работ, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе подземки.

Поезда по Филевской линии будут ходить только на участках от станции «Александровский сад» до станции «Киевская» и до станции «Международная».

На время проведения ремонтных работ для пассажиров на вход и выход будут закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Через станцию «Кунцевская» перевозка пассажиров будет осуществляться только по Арбатско-Покровской линии. Станция «Киевская» будет работать как временная конечная с пересадками на одноименные станции Кольцевой и Арбатско-Покровской линий, а также для проезда пассажиров до станций «Выставочная» и «Международная».

Работа Филевской линии в обычном режиме возобновится 5 июня в 05.30.