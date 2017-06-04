Посольство России в Германии проверяет информацию об убийстве ребенка

Информация о гражданстве пятилетнего мальчика, убитого в лагере для беженцев в Баварии, проверяется, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь российского посольства в Берлине Денис Микерин.

Ранее Reuters сообщило, что в общине Арншванг неподалеку от Регенсбурга 41-летний выходец из Афганистана убил русского мальчика и ранил его мать. Второй ребенок, который находился на месте происшествия, не пострадал.

Российское посольство в Берлине и генеральное консульство в Мюнхене знают об инциденте, но не могут подтвердить информацию о гражданстве.