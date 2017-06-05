Песков объяснил путинское «Трамп перебирает»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил, что имел в виду Владимир Путин, говоря о том, что президент США Дональд Трамп «перебирает».

«Здесь в данном случае президент имел в виду, что внутренняя энергетика тогдашнего кандидата Трампа, конечно, отличалась от внутренней энергетики других кандидатов. Как показал исход выборов, эта энергетика была более по сердцу американскому избирателю – вот о чем говорил президент Путин», – сказал Песков в понедельник.

«Команда Трампа оказалась более эффективной в ходе избирательной кампании. Я и сам иногда думал, перебирает мужик, честное слово. Но оказалось, что он был прав, он нашел подход к тем группам населения и к тем группам избирателей, на которых он делал ставку», – сказал Путин в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Так президент России ответил на вопрос ведущей Мегин Келли о том, что все свидетельства о возможном вмешательстве в избирательную кампанию США на стороне Трампа указывают исключительно на Россию.