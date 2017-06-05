Медведев: остров Русский должен стать ключевой площадкой для интеграции России в АТР

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил концепцию развития острова Русский на Дальнем Востоке.

«Место это действительно уникальное. Мы все присутствующие там бывали», - сказал председатель правительства в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник.

Он напомнил, что на острове в настоящий момент создан и работает современный кампус Дальневосточного университета, работает океанариум.

Однако потенциал острова намного шире, подчеркнул премьер-министр.

В рамках утвержденной концепции, по его словам, остров Русский должен стать одной из ключевых площадок для интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).