Суд передал Навальному и Усманову полный текст решения по фильму «Он вам не Димон»

Алексей Навальный и созданный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), а также миллиардер Алишер Усманов и его адвокаты получили от Люблинского суда полный текст решения по иску о защите чести и достоинства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Усманова. Там процитировали отрывки из решения, в которых говорится, что авторы расследования достоверно не доказали свои утверждения о том, что бизнесмен давал взятку премьер-министру Дмитрию Медведеву и что в расследовании ответчиков изложены, по сути, предположения и общие рассуждения «в целях распространения слухов под видом достоверных сообщений».

В решении суда говорится, что ответчики обязаны удалить признанные судом «не соответствующими действительности и порочащими сведения о том, что "Усманов А. Б. дал взятку Д. А. Медведеву путем пожертвования земельного участка с постройками в селе Знаменское фонду "Соцгоспроект", Усманов А. Б. осуществляет цензуру в издательском доме "Коммерсантъ", Усманов А. Б. дал взятку И. И. Шувалову», Усманов А. Б. является преступником, давал взятки Д. А. Медведеву и другим российским чиновникам, похитил советские горно-обогатительные комбинаты и недоплачивает налоги». На удаление этой информации на трех сайтах, канале в YouTube и в Facebook отводится 10 дней с момента вступления решения в силу. Опровержение этих сведений должно оставаться на этих же ресурсах в течение как минимум трех месяцев.

После суда Навальный сказал, что главной целью суда было как раз удаление фильма, но он этого делать не будет. Ожидается, что он оспорит решение Люблинсого суда в Мосгорсуде. Пресс-служба Усманова заявила, что истец не требовал удаления всего фильма-расследования, а только тех фрагментов, которые затрагивают честь и достоинство самого бизнесмена.