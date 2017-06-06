Суд оправдал задержанного на антикоррупционной «прогулке» по Тверской 26 марта

Тверской районный суд Москвы не нашел состава преступления в действиях корреспондента The Guardian Алека Луна, которого задержали на «прогулке» в центре Москвы 26 марта. Это сообщает «Медиазона». Журналист обвинялся в нарушении при проведении массового мероприятия. Суд закрыл это административное дело. Адвокат Луна Илья Новиков написал в Twitter: «Наконец чистое оправдание по ст. 19.3 КоАП о митинге 26 марта. Говорят, вообще первое из всех».

В суде Новиков указал на то, что его клиент недостаточно хорошо знает русский язык, чтобы выкрикивать лозунги, в чем его обвиняли. Кроме того, по словам адвоката, при задержании и составлении протокола журналисту не предоставили переводчика. Сам Лун выложил после задержания селфи в автозаке и сообщил, что был задержан несмотря на то, что несколько раз сказал полицейским, что является журналистом.

Акцию против коррупции 26 марта инициировал Алексей Навальный, он предложил провести ее в формате прогулки. В тот день сам политик был задержан в центре вскоре после выхода из метро, его соратники по Фонду борьбы с коррупцией были задержаны в офисе, а всего в тот день было около 850 задержаний.