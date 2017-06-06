В Кремле считают необходимым не спешить с распространением программы реновации на всю страну

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необходимо дождаться первых результатов реализации программы реновации жилья в Москве, прежде чем говорить о перспективах ее распространения на всю страну.

«В данном случае, наверное, как минимум надо дождаться первых результатов реализации этой программы в Москве, и тогда уже на этом опыте можно будет строить какие-то дальнейшие планы», – сказал Песков.

Законопроект о реновации жилья в Москве был принят Госдумой в первом чтении 20 апреля. На 6 июня намечены парламентские слушания по поправкам в законопроект. Второе чтение документа в Госдуме, как ожидается, состоится 9 июня.