Песков отверг возможность кибератаки ГРУ на программного разработчика в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал не соответствующими действительности сведения о якобы имевшей место кибератаке ГРУ на разработчика программного обеспечения, используемого для голосования на выборах в США.

В ходе общения с журналистами была поднята тема об утечке отчета Агентства национальной безопасности США, в котором содержатся сведения о том, что ГРУ якобы провело кибератаку по крайней мере на одного из разработчиков программного обеспечения в США и предпринимало другие попытки вмешаться в избирательную систему.

«Это утверждение абсолютно не соответствует действительности, какой-либо другой информации мы не видели, каких-либо аргументов в пользу достоверности этой информации мы не слышали, и, соответственно, мы решительно опровергаем возможность, что такое могло бы быть», – сказал Песков.