Володин взял год на разгребание 20-летнего завала законопроектов в Думе

Госдума за ближайший год разберет законодательные завалы, скопившиеся в палате больше чем за 20 лет. Как передает ТАСС, это спикер Вячеслав Володин пообещал президенту Владимиру Путину. По его подсчетам, к началу работы нынешнего созыва парламента ему перешло от предыдущих созывов около 2020 законопроектов. «Это законопроекты, которые вносились еще в 1994-95 гг., некоторым из них более 20 лет», - отметил Володин.

По закону депутаты обязаны рассмотреть все эти инициативы, хотя, по словам спикера, многие из них либо неактуальны, либо требуют доработки. На данный момент Дума успела рассмотреть около 49% этих предложений, и если эти темпы сохранятся, завал будет полностью разобран к маю 2018 г., считает он.

Володину жаль, что на рассмотрение старых законопроектов уходит время, а «коэффициент полезного действия невысокий - 14% мы принимаем законы от этого большого количества рассмотренных законопроектов, а все остальное идет на отклонение». Устаревшие документы отзывают правительство и законодательные собрания регионов. «Но есть законопроекты, где есть интересное, здравое зерно, основа, и, конечно, важно, чтобы эта идея не была утрачена, поэтому мы ее вновь уже перевносим и пытаемся сохранить», - отметил спикер.

С начала работы нынешнего созыва в Думу внесен 791 новый законопроект, из них 201 уже рассмотрен. По словам спикера, до сезона отпусков депутатам осталось работать с правительством два месяца, сейчас отрабатывается список приоритетных законопроектов, которые нужно принять в первую очередь.

Кроме этого Володин предложил ввести нулевое чтение для законопроектов.

О проблеме скопившихся в Думе законопроектов стали говорить осенью 2016 г. В декабре была создана депутатская группа по повышению качества законопроектной деятельности, которая занялась этим вопросом и разработкой требований к вносимым законопроектам для улучшения их качества.