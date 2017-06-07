СМИ: неизвестные атаковали парламент и мавзолей имама Хомейни в Иране

В Тегеране неизвестные открыли стрельбу в здании парламента и устроили взрыв в мавзолее имама Хомейни, сообщает агентство Farsnews. По данным издания, на входе в здание парламента неизвестный устроил стрельбу, ранив, по разным данным, от двух до восьми человек. Среди раненых есть гражданские лица. Данные о том, сколько было нападавших, также колеблются от трех до четырех человек. По одним данным, стрелявший был задержан, по другой информации, преступники заняли один из кабинетов в парламенте. Журналисты Fars сообщают, что из здания по-прежнему слышны выстрелы.

В это же время неизвестные напали на мавзолей имама Хомейни. По данным издания, два человека открыли огонь, а третий привел в действие взрывное устройство.