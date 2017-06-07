ФСБ попросила суд арестовать фигурантов дела саентологов

Следственная служба УФСБ Петербурга и Ленобласти попросила Невский райсуд Петербурга арестовать фигурантов уголовного дела организации «Саентологическая церковь Санкт-Петербурга». Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Петербургского городского суда Дарья Лебедева. 6 июня в Петербурге по этому делу прошли очередные обыски.

Следствие просит суд арестовать пять человек. Материалы в отношении трех человек будут рассмотрены уже в среду, еще двоих - в четверг, добавила Лебедева.

В пресс-службе управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти обыски во вторник связали с уголовным делом, возбужденным по статьям «Незаконное предпринимательство», «Возбуждение ненависти или вражды» и «Организация экстремистского сообщества».

В марте 2017 г. ФСБ уже провела обыски в Центре управления деятельности по распространению дианетики и саентологии в Подмосковье по делу о незаконной предпринимательской деятельности Саентологической церкви Санкт-Петербурга. Тогда в УФСБ говорили, что поводом для возбуждения дела стали многомиллионные заработки петербургской общины на продаже новым адептам просветительских программ. Поэтому спецслужба заподозрила организацию в теневом предпринимательстве и уходе от уплаты налогов, напоминает «Интерфакс». Обыски по этому делу также проводились летом 2016 г.