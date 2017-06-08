ABC News: замгоссекретаря США прилетит в Россию 23 июня для обсуждения «списка раздражителей»

Россию 23 июня посетит высокопоставленный чиновник госдепартамента США для обсуждения ряда относительно мелких проблем, являющихся раздражителями для двусторонних отношений, сообщает ABC News со ссылкой на источники. Речь идет о заместителе госсекретаря по политике Томе Шэнноне. В Москве он должен встретиться с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым.

В госдепартаменте информацию о грядущих переговорах не комментируют. Старший советник госсекретаря Рекса Тиллерсона Роберт Хэммонд заявил только, что целью встречи будет решение целого списка неотложных проблем в двусторонних отношениях и что никаких договоренностей пока не достигнуто. Канал напоминает, что в последнее время в СМИ стали появляться сообщения, что администрация президента Трампа может вернуть России заблокированные при Обаме два российских представительства в США. В минувший вторник госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что Дональд Трамп поставил перед ним задачу начать восстановление отношений с Россией вне зависимости от политических событий внутри США и от хода расследования «российского следа» в президентских выборах.

29 декабря США объявили о введении новых санкций против России за приписываемые ей кибератаки в ходе президентской избирательной кампании в США. Под санкции попали шесть граждан, пять организаций. Также были заблокированы использовавшиеся дипломатами здания в в Нью-Йорке и Мэриленде. Ответных мер Россия пока не принимала.