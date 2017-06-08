МИД Казахстана сообщил о переносе ближайших переговоров по Сирии в Астане

Намечавшаяся на 12-13 июня очередная встреча по Сирии в Астане откладывается, сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков. Его цитирует «Интерфакс». Новая дата переговоров еще не назначена.

«Согласно только что полученной информации от стран - гарантов астанинского процесса, представители Российской Федерации, Турецкой Республики и Исламской Республики Иран продолжат в ближайшие дни и недели рабочие встречи в своих столицах на экспертном уровне по согласованию вопросов, относящихся к реализации достигнутых между ними договоренностей о создании четырех зон деэскалации в Сирии и по ряду других вопросов, относящихся к укреплению режима боевых действий», - сказал Жайнаков.

Последний раунд переговоров в Астане состоялся в начале мая. Тогда там был одобрен предложенный Россией план по созданию в Сирии зон безопасности, а Россия, Турция и Иран выступили гарантами режма прекращения огня. Российский план не поддержала вооруженная сирийская оппозиция.