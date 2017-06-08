На территории американского посольства в Киеве произошел взрыв

Ночью на территории посольства США в Киеве произошел взрыв. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 00.05 по местному времени. «При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе киевской полиции.

По факту происшествия начато уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия по установлению круга причастных лиц.

Эксперты и взрывотехники в настоящее время зашли на территорию посольства США на Украине, они соберут материалы, которые будут переданы в прокуратуру. «По подследственности это дело будет расследовать СБУ», — отметили в пресс-службе.