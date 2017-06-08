В офисе организации «Русь сидящая» проходит обыск

В офисе правозащитной организации «Русь сидящая» проходит обыск. Об этом сообщила директор организации Ольга Романова. «В офисе «Руси сидящей» обыск», — написала Романова в Facebook. Кто проводит следственные мероприятия и в рамках какого дела, она не уточнила.

Координатор благотворительного фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров рассказал РБК, что обыск проводит УБЭП. По его словам, сотрудники организации заблокированы в офисе. С чем связаны обыски, в организации не знают.

Комментариев от МВД по поводу обысков в фонде пока не поступало.