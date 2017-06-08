В Госдуму внесли поправку, разрешающую не продавать билеты авиадебоширам

Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента поправку к законопроекту об авиадебоширах, которая разрешает авиаперевозчику не продавать билет на самолет гражданину, включенному в черный список.

«В случаях, предусмотренных Воздушным кодексом России, перевозчик или лицо, уполномоченное перевозчиком на заключение договора воздушной перевозки пассажира, вправе отказать в заключении договора воздушной перевозки пассажира в целях защиты прав и законных интересов лиц и организаций», – говорится в тексте законопроекта.

Авторы уточняют, что для реализации данной нормы необходимо внести изменения в Гражданский кодекс России, закрепив в нем исключения из общего правила о недопустимости отказа в заключении публичного договора, то есть покупке билета.

В среду Госдума приняла во втором чтении законопроект, вводящий черные списки авиапассажиров-дебоширов.