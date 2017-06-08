СКР признал пострадавшими от пожаров в Красноярском крае более 100 человек

Следственный комитет России признал пострадавшими от пожаров в населенных пунктах на севере и востоке Красноярского края 24 мая более 100 человек. Пострадавшим был причинен ущерб на общую сумму в 70 млн руб. Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По фактам крупных пожаров в населенных пунктах расследуются уголовные дела о халатности.

«В ходе расследования уголовных дел назначены порядка 50 экспертиз, в том числе пожарно-технические, медико-биологические, молекулярно-генетические и другие. Допрошены и признаны потерпевшими более ста человек. В ходе обысков, проведенных в администрациях муниципальных образований и подразделениях государственных противопожарных служб, изъяты документы, представляющие интерес для дальнейшего расследования уголовных дел. В интересах потерпевших в правительстве Красноярского края запрошены сведения о мерах социальной поддержки, оказываемой пострадавшим в результате массовых пожаров», - рассказала Петренко.

За медицинской помощью после пожаров обращались 94 человека, трое погибли.