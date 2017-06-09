Четыре человека погибли при столкновении трех автобусов под Тулой

В Тульской области рейсовый пассажирский автобус врезался в два заказных микроавтобуса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. Авария произошла около 3.10 мск на 135-м км трассы М-2 «Крым» в Заокском районе.

Заказные микроавтобусы стояли на обочине по дороге в Москву, и в них врезался пассажирский автобус, выполнявший регулярный маршрут в столицу из Орла. «Микроавтобус, на который пришелся удар, улетел в кювет. Среди погибших — четыре женщины, пострадавшие — мужчина и четыре женщины», — сообщили в пресс-службе.

В рейсовом автобусе находились 16 пассажиров и два водителя. В микроавтобусе, на который пришелся удар, — 10 пассажиров и водитель. «Водитель и пассажир, сидевший на переднем сиденье, не пострадали», — отметил руководитель пресс-службы.

Во втором микроавтобусе ехали пять пассажиров и водитель. Раненых доставили в больницу, по предварительной информации, угрозы их жизни нет. Причины ДТП выясняются.