Рособрнадзор: утечек заданий из ЕГЭ по русскому языку нет
ЕГЭ по русскому языку проходит в России в штатном режиме, утечек заданий не выявлено, заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.
«Никаких утечек контрольно-измерительных материалов в интернет нет», - сказал Кравцов.
В пятницу в России проходит обязательный ЕГЭ по русскому языку, его пишут 628 000 человек - все выпускники 11-х классов в этом году.
Результаты этого экзамена нужны как для получения школьного аттестата, так и для поступления в любой вуз.
Минимальный балл для получения школьного аттестата - 24 балла, но вузы не могут устанавливать минимальный проходной балл ниже 36 баллов.
Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 25 заданий. Продолжительность - 3 часа 30 минут.
Результаты выпускники узнают не позднее 27 июня.