Рособрнадзор: утечек заданий из ЕГЭ по русскому языку нет

ЕГЭ по русскому языку проходит в России в штатном режиме, утечек заданий не выявлено, заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

«Никаких утечек контрольно-измерительных материалов в интернет нет», - сказал Кравцов.

В пятницу в России проходит обязательный ЕГЭ по русскому языку, его пишут 628 000 человек - все выпускники 11-х классов в этом году.

Результаты этого экзамена нужны как для получения школьного аттестата, так и для поступления в любой вуз.

Минимальный балл для получения школьного аттестата - 24 балла, но вузы не могут устанавливать минимальный проходной балл ниже 36 баллов.

Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 25 заданий. Продолжительность - 3 часа 30 минут.

Результаты выпускники узнают не позднее 27 июня.