Минюст: доля исполнения судебных решений в России не превышает 25%

Службе судебных приставов необходимо работать эффективнее в части исполнения судебных решений, где в настоящее время имеются «серьезные изъяны», заявил министр юстиции России Александр Коновалов.

«Что касается исполнения судебных решений, здесь очень серьезные изъяны до сих пор. (...) Процент завершения исполнительных производств, который колеблется от 50% в последние годы, сам по себе не сказать, что блестящий даже при первом взгляде. Но если взглянуть второй раз и глубже, то можно довольно быстро разобраться, что в этих 50% "сидят" более 25%, а то и 28% исполнения не судебных актов, а актов органов, наделенных правами по наложению взысканий, это значит, что процент исполнения судебных решений колеблется между 18-22%», - сказал Коновалов. Он отметил, что «эта цифра просто катастрофическая».

«Нужно делать очень много для того, чтобы процент исполнения судебных решений повышался. Вообще, в конечном итоге, не нужно говорить ни о каком проценте, все судебные решения должны исполняться безукоризненно, безоговорочно», - подчеркнул министр.