Россияне стали решительнее отказывать взяточникам в праве на патриотизм – ВЦИОМ

Россияне по сравнению с 2014 г. смягчили свое отношение к проявлениям непатриотизма на личном уровне почти по всем параметрам, кроме взяточничества, показал опрос «ВЦИОМ-Спутник». В праве называться патриотом взяточнику отказывают 77% опрошенных по сравнению с 66% три года назад.

Россияне стали терпимее по отношению к людям, не чувствующим любви к России, не знающим ее государственной символики и желающим переехать в другую страну. Так, 52% респондентов считают, что потенциальный эмигрант не может быть патриотом, 41% (против 25% в 2014 г.) - что может. Если человек публично высказывает мнение, не совпадающее с точкой зрения государства, то он тоже может быть патриотом, считают больше половины опрошенных (59% против 44% в 2014 г.).

«За несколько лет, прошедших с момента возвращения Крыма, подъем патриотических настроений в обществе немного ослаб, россияне сегодня более толерантно относятся к ряду поступков, которые номинально могут свидетельствовать о нелюбви к Родине», - пишет ВЦИОМ.

Телефонный опрос проведен 3-4 июня по выборке 1200 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.