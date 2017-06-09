Студентов петербургской медицинской академии предупредили о последствиях участия в митинге оппозиции

В Петербурге ректорат академии им. И. И. Мечникова призвал студентов не участвовать в акции против коррупции, которую город не согласовал. Как сообщает «Интерфакс», в обращении на сайте вуза учащихся призывают «проявить стойкость и благоразумие», не поддаваться на провокации и не допускать беспорядков. Совершить провокации, пользуясь недовольством в студенческой среде и трудностями сегодняшнего дня, планируют «сторонники оппозиционного деятеля Алексея Навального», сообщает ректорат, ссылаясь на достоверную информацию. В ректорате знают, что такие люди есть среди студентов.

12 июня в Петербурге пройдут разрешенные мероприятия, цель которых - «поддержка незыблемого курса президента на развитие демократии в России», напоминает ректорат. Студентам предложено изменить жизнь в стране «законным и демократическим путем», «упорной работой и учебой».

Их призывают подумать, как на них могут отразиться уличные беспорядки. «Не нанесет ли это вред вашему будущему, реализации ваших целей и становлению вас как будущих специалистов?! Подумайте о том, какой вред может быть нанесен престижу нашей страны, нашего города, нашего вуза, в котором вы получаете знания, умения, навыки», - предупреждает администрация.

Ранее комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга опубликовал памятку с предостережением от участия в несанкционированных акциях протеста, напоминает «Интерфакс». На улицах города появились аналогичные плакаты.

Администрация Петербурга не согласовала митинг оппозиции в центре города и предложила перенести его в Удельный парк. Организаторы акции собираются пойти на Марсово поле.