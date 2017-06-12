Жители Пуэрто-Рико проголосовали за вхождение в состав США

Пуэрториканцы на референдуме проголосовали за вхождение в состав США на правах штата, сообщает агентство Associated Press. Эту идею поддержали около 500 000 жителей Пуэрто-Рико, 7600 выступили за свободную ассоциацию с США, 6700 не хотят ничего менять.

Явка на референдуме составила всего 23%, что ставит под сомнение легитимность его результатов. Последний референдум о статусе Пуэрто-Рико прошел в 2012 г. Тогда явка тоже была низкой и за вхождение в США высказалось подавляющее большинство.

Сейчас Пуэрто-Рико является территорией, зависимой от США. На нее распространяется власть американского конгресса, но у нее нет прав штата. Именно конгресс имеет решающее слово в определении статуса Пуэрто-Рико.