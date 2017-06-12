Климкин предложил обязать россиян заранее сообщать о въезде на Украину

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин предлагает создать систему, с помощью которой россияне будут заранее сообщать о своем визите на Украину. Он также отметил, что визы сейчас отходят и нужно переходить к использованию биометрических паспортов.

«Визы на самом деле отживают, они отходят. Во-первых, мы теперь привыкли к биометрическим паспортам и должны перейти к тому, что люди ездят только по биометрическим паспортам. Второй момент, который для меня важен, — вот вы ездите во много стран и потом заходите в интернет и говорите: я через пять дней уезжаю — вот так, на самом деле, и российские граждане должны ехать в Украину, необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд, так чтобы это не было абсолютно неконтролируемо», — сказал Климкин в эфире канала ТСН.

Он добавил, что после политического решения о создании системы на ее разработку необходимо потратить несколько месяцев, после чего ее необходимо будет протестировать.

Верховная рада сейчас обсуждает возможное введение визового режима с Россией. Первый заместитель председателя фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук рассказал, что в парламенте проводится разъяснительная работа по этому вопросу.