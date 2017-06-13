Министр обороны США шокирован уровнем боевой готовности ВС США

Министр обороны США Джеймс Мэттис признался, что был «шокирован» низкой боевой готовностью вооруженных сил США. Об этом он рассказал на заседании в палате представителей конгресса США, сообщает телеканал CBS News.

По мнению Мэттиса, конгресс несет ответственность за низкую боевую готовность вооруженных сил, так как именно он может утвердить бюджет и отменить закон, ограничивающий расходы на оборону, пишет CBS News.

«Ни один враг не нанес большего ущерба нашим ВС, чем секвестр [бюджета]. В такую ситуацию мы входили в течение большого количества лет. И чтобы выбраться из нее, потребуются годы растущего финансирования [ВС] и стабильных бюджетов», – сказал Мэттис.