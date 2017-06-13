Китай и Панама установили дипломатические отношения

Китай и Панама объявили об установлении двусторонних дипломатических отношений, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

С соответствующим заявлением выступил панамский президент Хуан Карлос Варела, отмечается в кратком сообщении.

Установление дипломатических отношений с КНР сопровождается разрывом внешнеполитических контактов с Тайванем, который, как неоднократно напоминал МИД КНР, «выступает в качестве неотъемлемой части единого Китая». «Мы разрываем дипломатические связи с Тайванем и прекращаем с ним поддерживать все официальные (межгосударственные) контакты», – говорится в заявлении, опубликованном панамским правительством.

Как отмечают международные обозреватели, данный шаг можно считать победой китайской дипломатии в регионе Центральной Америки, который в обход Пекина поддерживает прочные внешнеполитические контакты с Тайванем.

В своем заявлении Хуан Карлос Варела сказал, что Тайвань – это неотъемлемая часть Китая. Тайваньские власти заявили, что сожалеют о решении Панамы, однако не будут соревноваться с Китаем в «дипломатической игре с деньгами» и также разрывают отношения с Панамой.

Панама наряду со многими государствами Карибского региона входила в число стран, признающих независимость Тайваня. В настоящее время во всем мире их осталось 20. В основном это небольшие государства, которые продолжают развивать дружественные связи с самоуправляемым китайским островом в обмен на финансовую помощь.

Тайвань решительно осудил решение Панамы разорвать с ним официальные связи ради установления дипломатических отношений с КНР. Об этом заявил на пресс-конференции глава тайваньского внешнеполитического ведомства Дэвид Ли.

«Мы выражаем глубокое недовольство и сожаление решением Панамы», – сказал министр. По его словам, в таких обстоятельствах Тайбэй свернет реализацию всех проектов по оказанию экономического содействия этой латиноамериканской стране, выведет оттуда дипломатический и технический персонал.