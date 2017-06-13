Под Мюнхеном мужчина открыл стрельбу по людям на железнодорожной станции

Под Мюхненом задержан мужчина по подозрению в стрельбе по людям на железнодорожной станции Унтерфёринг. Как сообщает микроблог полиции Мюнхена, ранены несколько человек, в том числе задержанный. Тяжелые ранения получила женщина-полицейский. Полиция взяла ситуацию на станции под контроль. Станция оцеплена.

В спецоперации участвуют спецподразделения федеральной полиции и вертолеты, сообщает Deutsche Welle. Мотивы стрелявшего неизвестны. В эфире радиостанции BR представитель полиции сообщил, что это не теракт, передает ВВС. Позднее Deutsche Welle уточнила, что пассажиры вызвали полицию после конфликта с дракой в электричке. Полицейский патруль зашел в вагон в Унтерфёринге. При попытке проверить у подозреваемого документы тот вытолкнул одну сотрудницу полиции из поезда на перрон, вырвал у ее коллеги табельное оружие и начал стрелять. Полиция сообщила, что 37-летний стрелок - немец, проживающий под Мюнхеном.

Год назад на станции Грэфинг 27-летний мужчина открыл стрельбу по людям, убил одного и ранил еще трех человек. Стрелявший оказался психически невменяемым.