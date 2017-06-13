Правительство выделило 314 млн рублей на охрану Байкала

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 313,77 млн руб. на реконструкцию правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ.

Реконструкция предусмотрена федеральной целевой программой «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы». Ожидается, что принятое решение поможет сократить объемы сбросов сточных вод в Байкал и улучшить экологическую обстановку в городе.