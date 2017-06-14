Путин не считает своей заслугой возрождение православия в России

Президент Владимир Путин не считает своей заслугой возрождение православия в России. Как передает ТАСС, он заявил это режиссеру Оливеру Стоуну в фильме «Интервью с Путиным». «Это не я сделал, это сделал сам русский народ», - сказал он.

По оценке президента, возрождение православия связано с тем, что коммунистическая идеология прекратила свое существование и возник идеологический вакуум, который не мог быть заполнен ни чем иным, кроме как религией.