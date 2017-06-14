Почти 200 конгрессменов подали в суд на Трампа

Более 190 конгрессменов-демократов подали в суд на президента Дональда Трампа, обвинив его в нарушении конституции. Как передает Reuters, они утверждают, что через сделки своей бизнес-империи он получал финансирование от иностранных правительств, на которое по конституции положено согласие конгресса. В иске говорится, что после инаугурации предприятия президента получали средства из-за рубежа, но ни на один такой платеж Трамп не просил одобрения конгресса. Среди истцов 30 сенаторов и 166 членов палаты представителей. По словам двоих из них, это самый массовый иск конгрессменов к президенту в истории США.

Ранее представители Белого дома говорили, что бизнес-интересы Трампа не нарушают конституцию. Trump Organization обещала, что направит прибыль от клиентов, представляющих иностранные правительства, в министерство финансов США, однако не будет требовать от таких клиентов раскрыть имена. В минюсте ранее говорили, что судиться с президентом по частным вопросам незаконно.

Депутат палаты представителей Джон Коньерс утверждает, что у Трампа конфликт интересов как минимум в 25 странах и он может использовать свой статус президента для увеличения прибыли. Сенатор Ричард Блюменталь отметил, что президент не информировал конгрессменов об этих платежах, они ничего о них не знают, не имеют возможности одобрить их или не одобрить, таким образом, они лишены возможности выполнять конституционный долг.

Ранее аналогичные иски к президенту подали прокуроры штата Мэриленд и округа Колумбия, а также частные компании и общественная организация по защите этики.