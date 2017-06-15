Жертвами теракта в Могадишо стали 19 человек

В Могадишо исламисты взорвали заминированный автомобиль рядом с отелем и популярным рестораном, затем обстреляли здание и в течение нескольких часов удерживали там заложников. Как сообщает Reuters, по данным полиции, погибли не меньше 19 мирных жителей. Силовые структуры взяли ресторан штурмом в полночь. Пять предполагаемых боевиков убиты, заявил представитель полиции Абди Башир.

AFP уточняет, что был атакован ресторан Posh Treats.

Ответственность за взрыв и нападение взяла на себя группировка «Аш-Шабаб» (подразделение «Аль-Каиды», запрещена в России).