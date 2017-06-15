Госдума расширила полномочия ФСО

Госдума предоставила Федеральной службе охраны (ФСО) право принимать меры для защиты персональных данных охраняемых службой лиц. Соответствующая поправка была принята во втором чтении законопроекта, корректирующего закон «О государственной охране».

Поправка определяет, что органы госохраны имеют право «принимать меры по защите персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей».

Определяется, что обработка персональных данных таких охраняемых лиц и членов их семей осуществляется с их согласия и с согласия органов госохраны. Исключение будут составлять те персональные данные, которые подлежат опубликованию или раскрытию в соответствии с федеральными законами, определяется в принятой поправке.