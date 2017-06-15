Режим ЧС введен в четырех районах Дагестана

Власти Дагестана ввели режим чрезвычайной ситуации в четырех районах республики из-за нашествия саранчи, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Режим ЧС введен на территориях Бабаюртовского, Кизлярского, Ногайского и Тарумовского районов республики в связи с массовым распространением саранчовых вредителей», - сказал представитель пресс-службы.

Саранча в России, по данным на 8 июня, была обнаружена на 741 300 га сельхозугодий из обследованных 3,67 млн га.

По данным Россельхозцентра, против вредителей обработано 286 100 га.