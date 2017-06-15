Путин: Порошенко показал, что знает русскую классику

Президент России Владимир Путин похвалил своего украинского коллегу Петра Порошенко, прочитавшего стихи Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия» за знание русской литературы, но отметил, что поэт писал эти строки обо всей России, в состав которой на тот момент входила и Украина.

«Действительно, Петр Алексеевич посчитал возможным прочитать это четверостишие Михаила Юрьевича Лермонтова (...) Во-первых, это говорит о том, что он знает русскую классику, интересуется русской литературой. За это похвалю», - сказал он в ходе прямой линии.

Вместе с тем он отметил, что Лермонтов написал эти стихи в тот момент, когда он в качестве военнослужащего ехал на Северный Кавказ в действующую армию.

«Он был храбрый офицер и защищал интересы своего Отечества. В этот момент области, которые сегодня считаются Украиной, были просто областями России, и если президент сегодняшней Украины говорит о том, что он куда-то уезжает, то Лермонтов говорил обо всей России, включая и те области, которые сегодня называются Украиной, так что здесь особенно нос нечего задирать», - отметил Путин.

В связи с этим российский лидер допустил, что Порошенко таким образом «тонко, с оглядкой на ура-патриотов и националистов-придурков, которые бегают со свастикой, нам говорит, что у него есть интерес в России и он никуда на самом деле не собирается».

«На самом деле это, конечно, смелое предположение. На самом деле, скорее всего, Петр Алексеевич хотел показать своим избирателям, что он выполняет данные обещания, делает, как сейчас говорят, цивилизационный выбор и ведет страну в Европу», - добавил он.