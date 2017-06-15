Семь человек погибли и 66 пострадали при взрыве на востоке Китая

Как минимум семь человек стали жертвами взрыва на востоке Китая, еще 66 получили ранения, сообщает CNN China со ссылкой на государственные китайские СМИ.

Взрыв произошел у входа в здание детского сада. Пока нет данных, есть ли среди погибших дети, точно известно о воспитанниках детсада, получивших ранения. Два человека погибли на месте происшествия, еще пять скончались в больнице. Девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Полиция начала расследование инцидента, пока о причинах произошедшего не сообщается. Носит ли взрыв криминальный характер, неизвестно.